Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Software-Konzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsausblick für 2021 liege zudem im Rahmen der Markterwartungen. Insgesamt sollten die Resultate die Sorgen der Anleger mildern, dass SAP im Cloudgeschäft womöglich mehr Gegenwind spüre als die Konkurrenz. Mit Blick auf die Tochter Qualtrics seien die Managementäußerungen hinsichtlich einer zuletzt guten Nachfrage ein positives Signal mit Blick auf deb geplanten Qualtrics-Börsengang./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 01:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.