Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 141 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurszielsenkung resultiere vor allem aus den gesunkenen Bewertungen der Cloud-Konkurrenz, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den endgültigen Zahlen für das vierte Quartal liege das Hauptaugenmerk der Investoren nun auf der etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Prognose für den freien Barmittelfluss 2022, die insbesondere die Belastungen aus dem Wandel zur Cloud reflektiere. Dieser Gegenwind sollte aber 2023 verschwinden. Der Ausblick von SAP signalisiert nach Ansicht des Analysten keine Veränderung der Erwartungen an die langfristigen Gewinnmargen. Daher bleibt er für SAP positiv gestimmt./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.