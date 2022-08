Aktie in diesem Artikel SAP SE 85,55 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP anlässlich des Wechsels von Airbus-Finanzchef Dominik Asam zum Softwarekonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Rückmeldungen der Anleger ließen darauf schließen, dass das Fehlen einer Nachfolgeregelung für den Finanzvorstand ein Hindernis für die SAP-Aktie war, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Diese Ankündigung sollte daher vom Markt positiv aufgenommen werden, zumal Asam hoch angesehen sowie beliebt sei und als disziplinierter Finanzvorstand gelte./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 08:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.