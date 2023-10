Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

14:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe in puncto Profitabilität deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich bis 2025 fortsetzen./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

