NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP vor Zahlen von 125 auf 142 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Es deuteten sich eine Erholung in Asien und Zeichen einer Verbesserung in Europa an, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SAP gehöre zu den Profiteuren des Digitalisierungstrends./mf/mis