NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen unterboten, die Erlöse mit Software-Lizenzen hätten die Markterwartung um sieben Prozent verfehlt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das Wachstum im Geschäft mit Cloud-Angeboten sei schwächer gewesen als erwartet. Der Experte rechnet nun mit Druck auf den Aktienkurs des Software-Entwicklers./bek/ajx