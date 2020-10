HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat SAP nach Zahlen und reduzierten Geschäftszielen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 128 auf 115 Euro gesenkt. Der neue Mittelfristausblick des Softwarekonzerns habe einen wahren Kursrutsch verursacht, was die Aktie wieder kaufenswert mache, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der jüngsten Abschwächung halte er den beschleunigten Umstieg auf das Cloud-Geschäft angesichts des durch Corona verstärkten Digitalisierungstrends für richtig. Wachstum und Marktanteile sollten aktuell Priorität haben./edh/ck