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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

13:06 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
201,90 EUR 4,94 EUR 2,51%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Marktstimmung für den Softwarekonzern habe sich im Vergleich vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal zweifellos verbessert, denn die Aktie habe sich seit ihrem Jahrestief im Juli um mehr als 50 Prozent erholt, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger seien von der Frage, ob das Geschäftsmodell noch tragfähig sei, dazu übergegangen, neu zu bewerten, ob die Aussichten für den Rest des Jahres 2026 und für 2027 nun ausreichend risikominimiert seien, um ein Investment zu rechtfertigen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
198,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
201,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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