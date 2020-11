NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Es sei vor allem um die Bedeutung der Wertschöpfungskette des Softwarekonzerns gegangen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh