NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Softwarekonzern sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin verwies unter anderem auf die soliden Lizenzeinnahmen. Zudem dürften Anleger die wiedergewonnene Wachstumsdynamik des Cloudgeschäfts mit Erleichterung aufnehmen./la/tih