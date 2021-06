NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP angesichts der unternehmenseigenen internationalen Kundenkonferenz "Sapphire Now" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Business-Netzwerk von SAP, auf Nachhaltigkeit und fünf neuen Branchenpaketen im Rahmen des "Rise with SAP"-Programms, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/Tih