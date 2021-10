NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Eckdaten und Prognoseerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften der Steigerung entsprechend folgen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Trend bleibe positiv bei den Walldorfern./ag/mis