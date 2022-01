NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Wachstum im Cloud-Geschäft beschleunige sich, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wandel hin zur Cloud belaste aber weiterhin die Margen./ajx/bek