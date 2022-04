NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP mit blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Software- und IT-Unternehmen auf "Neutral" belassen. Bei SAP dürfte der Fokus auf dem Auftragsbestand für das Cloud-Geschäft liegen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie rechnet mit einem gut 26-prozentigen Wachstum./gl/mis