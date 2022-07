NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts des gesenkten Jahresziels für das operative Ergebnis rechnet Analyst Varun Rajwanshi mit um gut 3 Prozent sinkenden Marktschätzungen. Beim Ergebnis je Aktie dürfte der Einschnitt etwas deutlicher ausfallen, so der Experte am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Cloud-Geschäft der Walldorfer laufe aber weiter rund, betonte er./ag/mis