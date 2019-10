NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SAP nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Vorstandschefs Bill McDermott auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Die Zahlen hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Nachfolgeregelung für McDermott hieß es, der Softwarekonzern kehre nun wieder zu seinem sehr erfolgreichen Management-Stil mit zwei Chefs zurück, ein jeder mit unterschiedlichen und ergänzenden Hintergründen und Erfahrungen. Der Zeitpunkt des Wechsels an der Konzernspitze sei überraschend, sollte aber zu keinen wesentlichen Störungen innerhalb des Konzerns führen./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 00:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.