LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP nach vollständigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analyst James Goodman äußerte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erleichtert über den zuversichtlichen Ausblick des Managements für den Unternehmensbereich Cloud. Allerdings bleibe er kurzfristig konservativ und nahm nur minimale Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die Aktienbewertung sei attraktiver als auf den ersten Blick ersichtlich./ck/tih