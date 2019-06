NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Gesprächen mit Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Investoren nähmen inzwischen eine positivere Haltung gegenüber dem Softwarekonzern ein, ohne die Skepsis aufzugeben, zog Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Fazit nach den Gesprächen. Erreiche SAP die gesteckten Ziele, habe die Aktie noch weiteren Spielraum nach oben./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 19:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2019 / 00:15 / BST



