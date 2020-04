NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach gesenkten Jahreszielen und einer Gewinnwarnung für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Angesichts der Corona-Pandemie seien die Aussagen kaum überraschend gewesen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob hervor, dass die Ambitionen für 2023 zugleich bekräftigt wurden. Da SAP wichtige Technologie an die weltweit größten Konzerne liefere, dürfte der Softwarehersteller als stabiles Wachstumsunternehmen aus der Krise hervorgehen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:15 / BST



