NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach der Sapphier-Nutzer-Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Ziel des Software-Konzerns, das "intelligente Unternehmen" voranzubringen, habe erneut im Mittelpunkt gestanden, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich sei ein neueres, zunehmende Verbreitung findendes Thema die Nachhaltigkeit gewesen. Außerdem sei das Thema Kundenerfolg, für das es im Unternehmen inzwischen einen eigenen Bereich gibt, nun eine Priorität./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 23:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.