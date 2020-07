NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen und der Ankündigung des Börsengangs der US-Tochter Qualtrics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Softwarekonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis