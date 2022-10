NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 115 Euro angehoben. Er rechne in seinem Modell nicht mehr mit Konjunktur-Wachstum, aber sehe dennoch Aufwärtspotenzial für die Aktien, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege daher nahe zu denken, dass das schwache wirtschaftliche Umfeld zu stark im Kurs eingepreist wurde. Der Wandel zur Cloud werde damit nicht richtig wertgeschätzt. SAP sei sein "Top Pick" unter den europäischen Software-Werten./tih/stk