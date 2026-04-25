Sartorius vz. Aktie

222,60 EUR +4,00 EUR +1,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,32 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Buy

08:01 Uhr
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius Vorzüge von 215 auf 250 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken, wie er am Freitag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Korrekturphase der Markterwartungen sei vorüber. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
221,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
222,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

24.04.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
24.04.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.04.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
