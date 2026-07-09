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Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Buy

08:41 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für die anstehenden Quartalszahlen und das Jahr lägen über dem Konsens, schrieb Harry Gillis in seinem Ausblick vom Donnerstagnachmittag. Am Markt werde diskutiert, ob der Labor- und Pharmazulieferer bereits mit dem Quartalsbericht oder erst später den Ausblick anheben könnte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
231,30 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
243,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,93%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:41 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
22.06.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
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