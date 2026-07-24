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Symbol SUVPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Buy

24.07.26
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
219,00 EUR -2,00 EUR -0,90%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Fundamental entwickele sich der Pharma- und Laborzulieferer stark, schrieb Harry Gillis am Freitag im Nachgang der Zahlen für das zweite Quartal. Sie stärkten seine Zuversicht mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
216,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
219,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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