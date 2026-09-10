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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Buy

08:16 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
231,90 EUR 2,00 EUR 0,87%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
231,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
231,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:16 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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