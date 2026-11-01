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Sartorius vz. Aktie

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294,30 EUR +0,90 EUR +0,31 %
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Marktkap. 17,93 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sartorius vz Buy

08:01 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
294,30 EUR 0,90 EUR 0,31%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
289,80 €		 Abst. Kursziel*:
17,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
294,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
306,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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