Sartorius vz. Aktie
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Marktkap. 17,93 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 280 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Pharma- und Laborzulieferers nehme Fahrt auf, schrieb Harry Gillis am Mittwoch. Das Geschäft mit Lab Products & Services (LPS) führe den Schwung an, aber auch aus dem Segment Bioprocess Solutions (BPS) kämen gute Signale./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
289,80 €
|Abst. Kursziel*:
17,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
294,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
306,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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