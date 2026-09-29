DAX 25.222 -0,7%ESt50 6.276 -0,7%MSCI World 4.934 +0,5%Top 10 Crypto 11,30 -0,2%Nas 27.072 +1,0%Bitcoin 74.344 +0,7%Euro 1,1357 +0,1%Öl 103,5 +0,8%Gold 4.177 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
257,50 EUR -2,00 EUR -0,77 %
STU
finanzen.net zero
Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 16,17 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

15:36 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
257,50 EUR -2,00 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
257,30 €		 Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
257,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,39%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

15:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
28.09.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Sartorius, Nordex, Ionos, Deutsche Börse, Aixtron Stocks in Action: Sartorius, Nordex, Ionos, Deutsche Börse, Aixtron
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Nulllinie
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Mittwochvormittag
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsende
TraderFox Sartorius Vz: JPMorgan erwartet ein Übertreffen der Q3-Prognose – KI-Labore eröffnen die nächste Wachstumschance
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
EQS Group EQS-News: Sartorius and NIBRT announce partnership: Pioneering dedicated training center for intensified and continuous bioprocessing
EQS Group EQS-News: Sartorius maintains positive momentum and continues to grow profitably
EQS Group EQS-News: Sartorius opens new competence center for cell and gene therapy components in Freiburg, Germany
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 5,203 ordinary shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 4,268 preferrence shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member Florian Funck
EQS Group EQS-News: Sartorius marks positive start to 2026: Considerable sales revenue growth and resilient profit margin
EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member René Fáber
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.