NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 262 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit starken Umsätzen im Segment Bioprocess Solutions mit ihren Angeboten für die biopharmazeutische Industrie. Ähnliches gelte für die Beteiligung Sartorius Stedim Biotech. Diese Aktivitäten seien von der Covid-19-Pandemie kaum betroffen worden./bek/la