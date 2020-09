NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach einer Telefonkonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharma- und Laborzulieferers auf "Overweight" belassen. Der Biopharmamarkt dürfte weiter stark wachsen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt werde das China-Geschäft wohl ein starker Wachstumstreiber bleiben./la/bek