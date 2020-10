NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Der Laborausrüster habe sehr starke Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sowie der angehobene Ausblick dürften die Aktie kurzfristig beflügeln./edh/gl