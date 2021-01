NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Abwärtsrisiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Vor diesem Hintergrund präferiere er Unternehmen mit starkem Wachstum und solche in Transformationsprozessen. Allgemein zieht er unter den großen Konzernen die aus der zweiten Reihe vor. Zulieferer Sartorius dürfte nach wie vor von einer starken Nachfrage profitieren. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen dürften 2021 weiter steigen./ck/mis