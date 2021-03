NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach einer Erhöhung des Unternehmensausblicks von 455 auf 475 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Laborausrüsters und Pharmazulieferers bis 2025 an. Er verwies dabei vor allem auf die stärkte Nachfrage wegen Covid-19 in den Bereichen Bioprocess Solutions (BPS) sowie Lab Products & Services (LPS)./ck/mis