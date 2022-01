NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die im Dax notierten Vorzüge von Sartorius von 590 auf 685 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kursrally im europäischen Pharmasektor sei noch nicht zu Ende, die Fundamentaldaten seien weiter positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Sartorius sorgten anhaltend starkes Wachstum in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) und Zukäufe für eine Fortsetzung des Aufwärtszyklus./ajx/bek