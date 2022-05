FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Autozulieferer habe unerwartet gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am meisten beachtet worden sei jedoch der neue Ausblick, der eine Untergrenze für die Erwartungen gesetzt habe./edh/gl