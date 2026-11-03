Schaeffler Aktie
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WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
AI Analyse
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,66 €
|Abst. Kursziel*:
32,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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