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Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

11:51 Uhr
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,66 €		 Abst. Kursziel*:
32,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:51 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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