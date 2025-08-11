Schaeffler Aktie
Marktkap. 4,57 Mrd. EUR
WKN SHA001
ISIN DE000SHA0019
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Die Robustheit der Autozulieferer im ersten Halbjahr sollte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz Unsicherheiten fortsetzen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Forvia hob sie ihre Schätzungen an, für Valeo ließ sie sie weitgehend unverändert. Für Schaeffler jedoch reduzierte sie ihre Prognosen. Forvia bleibt ihr Favorit, danach folgt Valeo und auf Platz drei Schaeffler. Letzterer habe mit den Resultaten für das erste Halbjahr die Erwartungen verfehlt./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,45 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|18:21
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
