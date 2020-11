NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler vor detaillierten Quartalszahlen und nach einem Ausblick auf 2020 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Letzterer lege den Schluss nahe, dass Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal etwa die Konsensprognosen träfen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he