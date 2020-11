NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach der Bekanntgabe mittelfristiger Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Aus Spartensicht sähen die Ziele für das Industriegeschäft stark aus, wogegen die angestrebte Margen im Autozuliefergeschäft enttäuschten, schrieb Analyst Sascha Gommel am Dienstag in einer ersten Reaktion. Insgesamt lägen die Ziele knapp unter den Konsensschätzungen. Die Bewertungskennziffern für die Aktie ließen aber vermuten, dass der Markt an diese ohnehin nicht mehr glaube. Weitere Details zu den neuen Zielen dürfte der Auto- und Industriezulieferer auf der morgigen Kapitalmarktveranstaltung liefern./gl/he