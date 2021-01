NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien unerwartet gut ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he