NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler vor Quartalszahlen von 7 auf 8 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer könnte die Prognosen für das Gesamtjahr aufstocken, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Grundlage hierfür dürfte ein unerwartet starkes erstes Quartal sein./bek/ag