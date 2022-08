ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal einen Tick schlechter abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/gl