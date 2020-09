NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach der Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Restrukturierungsplan gehe die Ineffizienzen des Automobilzulieferers in Europa an und setze wichtiges Kapital frei, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/tih