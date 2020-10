NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einer massiven Margenerholung im dritten Quartal. Auch der Barmittelzufluss des Autozulieferers dürfte stark gewesen sein, so der Experte./ag/zb