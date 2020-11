NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi erachtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Kapitalmarkttag des Industriekonzerns in der kommenden Woche als wichtigen Impulsgeber für die Aktien. Dort dürfte eine in Einzelheiten gehende Debatte um die mittelfristigen Ziele geführt werden./bek/tih