NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Zulieferers Schaeffler von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Autogeschäfts, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Während einer Informationsveranstaltung zur Autobranche habe Matthias Zink, der Chef der Automotive-Sparte, über die Positionierung im Bereich Elektroantrieb gesprochen sowie die Geschäftsentwicklung in einem sich rasch ändernden Umfeld sowie über künftige Finanzziele. Asumendi lobte das "solide Gespräch"./ck/mis