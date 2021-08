NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Aufträge im Zusammenhang mit der E-Mobilität entwickelten sich gut, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Umsatz liege leicht über der Markterwartung. Auch im Industriegeschäft habe Schaeffler gut abgeschnitten./bek/ag