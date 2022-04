NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Quartalszahlen von 9 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi prognostizierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen generell schwierigen Jahresauftakt für Automobilzulieferer. Die Produktion habe sich auf niedrigen Niveaus befunden und sei starken Schwankungen ausgesetzt gewesen. Das dürfte im Schaeffler-Kurs aber weitgehend eingepreist sein./bek/tih