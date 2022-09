NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Autozulieferers hauptsächlich an die zu erwartende höhere Kostenbelastung an. Derweil reflektiere der Aktienkurs bereits mehr als ausreichend das kurzfristige operative Umfeld und die Gewinnrisiken./la/he