Marktkap. 147,84 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Jefferies & Company Inc.

Schneider Electric Buy

11:56 Uhr
Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Industriegütern sei besser als befürchtet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft habe mit 10,7 Prozent die Konsensschätzung um rund 3 Prozentpunkte überboten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
276,65 €		 Abst. Kursziel*:
4,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
277,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,99%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
273,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

